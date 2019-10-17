Adil Rami'den Fransız basınına 'asker selamı' tepkisi

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, Instagram hesabından paylaştığı video ile kendisini eleştiren Fransız basınına sert çıktı. Tecrübeli futbolcu "Beni rahat bırakın" dedi.

Instagram hesabının profil fotoğrafını 'asker selamı' verirken çekilmiş pozuyla değiştiren Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Adil Rami, kendisini Türk askerine destek vermekle eleştiren Fransız basınına sert çıktı.

Yine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rami, çektiği videoda "Beni rahat bırakın" dedi ve şunları dile getirdi:

"Bu videoyu Fransız medyasında konuşulan konu üzerine çekiyorum. Instagram üzerindeki profil fotoğrafım çok konuşuldu. Size samimi olarak söylüyorum beni rahat bırakın. Beni çok yoruyorsunuz. Fotoğrafı attım nokta! Bu fotoğrafı çekildiğim tarih iki ay önceydi ve Fenerbahçe'ye imza atmıştım. Ayrıca aynı fotoğrafı bir ay önce sosyal medyada paylaştım. Yaptığınız beni güldürmüyor."



