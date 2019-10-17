18 Ekim 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Obradovic: 40 dakika boyunca iyi oynadık

Obradovic: 40 dakika boyunca iyi oynadık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.10.2019

Beko Zeljko Obradovic, 'nde temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yendikleri maçta oyuncularının bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, 'nde yaklaşık 6 ay sonra taraftarlarının önünde maça çıktıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Seyircimiz önünde tekrar oynadığımız için çok mutluyum. Onlara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Baskonia'nın ne kadar iyi bir takım olduğunu maçtan önce konuştuk. Oyun şekilleri çok netti. Ribauntları kontrol etmemiz gerektiğini konuştuk. ribauntlarını 6'da bıraktık. Hücumda 87 sayı atıp ve 15 top kaybı yaptık. Oyuncularım daha kaliteli oynayacaklarını anlamaları lazım. Daha otomatik bir şekilde oynamamız gerekiyor. Takımım çalıştı. Akıllı bir şekilde çok iyi bir takıma karşı maçı kazandık. Henüz sezonun çok başındayız. Bütün oyuncularımız bizim için ne kadar değerli olduğunu anlamalı. Bu değerli galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum."

Karşılaşmada 39 sayı atarak ön plana çıkan oyuncusu Nando De 'yu da öven Obradovic, "İdmanda da aynı şekilde oynuyor. Çok mutluyuz burada olduğu için. Herkes ona destek oluyor. Onun ne kadar hızlı öğrenen bir oyuncu olduğunu gördük. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu şekilde oynamaya devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

PERASOVİC: "DE COLO BİZİ MAHVETTİ"

Baskonia Velimir , Beko'nun Fransız oyuncusu De Colo'yu durdurmadıkları için kaybettiklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik eden Perasovic, "Fenerbahçe bizden çok daha sağlam oynadı. Maçın ana noktası De Colo'yu durduramamaktı. Açıkçası bizi mahvetti. Son çeyrekte yaptığımız top kayıpları da maçı netleştirdi." değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına tepki F.Bahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına tepki
Nando de Colo: Harika hissediyorum Nando de Colo: Harika hissediyorum
Nando de Colo şov yaptı F.Bahçe kazandı! Nando de Colo şov yaptı F.Bahçe kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör