16 Ekim 2019, Çarşamba
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İndirim olsa da ateş pahası!
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Fenerbahçe'nin gündemindeki dünya yıldızı Mesut Özil için hem kulübü Arsenal hem de Mesut ücette yarı yarıya indirim yaptı. Ancak bu indiime rağmen rakam sarı lacivertlilere yüksek geldi.
Fenerbahçe-Arsenal- Mesut Özil üçgeninde transfer görüşmeleri ağır aksak da olsa ilerliyor… F.Bahçe, oyuncunun vergilerinin ödenmesini isteyen Arsenal'ın önüne UEFA ile imzalanan yapılandırma anlaşmasını koydu. İstedikleri parayı vermelerinin imkansız olduğunu söyledi. Arsenal, "Tamam Mesut'un alacaklarının yarısını siz ödeyin. Vergisini de yarı yarıya siz üstlenin" dedi. Mesut da F.Bahçe'ye gitmek için Arsenal'ın yaptığı yüzde 50 indirime kendisinin alacağından da yüzde 50'lik indirim yaparak destek oldu. Ama rakam hâlâ sarı-lacivertli kulüp için çok yüksek.
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