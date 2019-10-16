16 Ekim 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

3-5-2 sürprizi mi yapacak?

3-5-2 sürprizi mi yapacak?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.10.2019

'nin 'in 8. haftasında Denizlispor ile oynayacağı mücadelede teknik direktör 'ın sürpriz yaparak takımı -2 taktiğiyle sahaya sürmesi bekleniyor.

'ın bu hafta Denizlispor ile yapılacak lig maçında bir sürprize imza atıp oyunun gidişatına göre -2 sistemini oynatabileceği belirtildi. Yanal'ın milli oyunculardan yoksun idmanlarda Serdar'ı üçüncü stoper gibi düşündüğü bildirildi. Taktik çalışmalarda Kruse'yi orta sahanın bir tık önünde üçüncü orta saha oyuncusu gibi kullanan Yanal'ın Alper'i de Mevlüt'le çift forvet denediği belirtildi.
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