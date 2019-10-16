16 Ekim 2019, Çarşamba
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3-5-2 sürprizi mi yapacak?
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile oynayacağı mücadelede teknik direktör Ersun Yanal'ın sürpriz yaparak takımı 3-5-2 taktiğiyle sahaya sürmesi bekleniyor.
Ersun Yanal'ın bu hafta Denizlispor ile yapılacak lig maçında bir sürprize imza atıp oyunun gidişatına göre 3-5-2 sistemini oynatabileceği belirtildi. Yanal'ın milli oyunculardan yoksun idmanlarda Serdar'ı üçüncü stoper gibi düşündüğü bildirildi. Taktik çalışmalarda Kruse'yi orta sahanın bir tık önünde üçüncü orta saha oyuncusu gibi kullanan Yanal'ın Alper'i de Mevlüt'le çift forvet denediği belirtildi.
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