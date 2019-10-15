Fenerbahçeli Gustavo: İnanırsak olur

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo: Çok iyi futbolculardan kurulu bir takımız. Daha fazla inanarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz.

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yeni maestrosu Luiz Gustavo, yayıncı kuruluş beın Sports'un sorularını yanıtladı. Sambacı çarpıcı açıklamalar yaptı:

Almanya'da futbol daha sert+aktif. Burada biraz daha yavaş oynanıyor. Fransa'da ise taktik+teknik var. Türkiye'de teknik, taktik ve fizik var.

Takımımız çok iyi futbolculardan kurulu. Daha fazla inanarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizi düşünüyorum.

Derbiler tarihi anlar. G.Saray maçı çok güzeldi. Umarım burada birçok derbi oynayabilirim.

Yenilikler insanları korkutabiliyor ama ben hiçbir zaman korkmadım. F.Bahçe'nin büyüklüğünü görünce burayı tercih ettim.

Allah'ın yardımıyla futbolcu oldum. Bunun için şükrediyorum. Kendime iyi bakıyorum, erken uyuyorum, iyi olmaya çalışıyorum.

EMRE'Yİ GÖRÜNCE İŞTAHIM ARTIYOR

Luiz Gustavo, 39 yaşında hala sahada olan kaptan Emre Belözoğlu'na övgü yağdırarak, "Emre'ye ben de şaşırıyorum. Ondaki istek ve arzuyu görmek benim için de ayrı bir motivasyon oluyor. O yaşta böyle yaşaması müthiş bir şey. İnsanların saygısını hak ediyor. Benim de kendisine saygım çok yüksek. Çok büyük bir futbolcu" dedi. Vedat Muriç için de, "Vedat'ı tanımıyordum ancak tanıdıktan sonra çok iyi bir forvet olduğunu gördüm" yorumunda bulundu.



Kaburgası kırılan Emre'nin yokluğunda Denizlispor maçında takımın lideri Luiz Gustavo olacak.