15 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan forma istiyor

Tolgay Arslan forma istiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.10.2019

Emre Belözoğlu'nun sahalardan 1 ay uzak kalacak olması Tolgay Arslan'a da forma şansı doğurdu. Bu sezon iki maçta sadece 5 dakika süre alabilen ve kulübeye hapsolan tecrübeli oyuncu, bu fırsatı iyi değerlendirip tekrar takımda yer bulmayı hedefliyor.

Emre Belözoğlu'nun sahalardan 1 ay uzak kalacak olması Tolgay Arslan'a da forma şansı doğurdu. Bu sezon iki maçta sadece 5 dakika süre alabilen ve kulübeye hapsolan tecrübeli oyuncu, bu fırsatı iyi değerlendirip tekrar takımda yer bulmayı hedefliyor. Teknik heyet, Tolgay'ın idman performansına göre kararını verecek.

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