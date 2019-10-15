15 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan forma istiyor
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Emre Belözoğlu'nun sahalardan 1 ay uzak kalacak olması Tolgay Arslan'a da forma şansı doğurdu. Bu sezon iki maçta sadece 5 dakika süre alabilen ve kulübeye hapsolan tecrübeli oyuncu, bu fırsatı iyi değerlendirip tekrar takımda yer bulmayı hedefliyor.
Emre Belözoğlu'nun sahalardan 1 ay uzak kalacak olması Tolgay Arslan'a da forma şansı doğurdu. Bu sezon iki maçta sadece 5 dakika süre alabilen ve kulübeye hapsolan tecrübeli oyuncu, bu fırsatı iyi değerlendirip tekrar takımda yer bulmayı hedefliyor. Teknik heyet, Tolgay'ın idman performansına göre kararını verecek.
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