Fenerbahçe'de Tolgay Arslan forma istiyor

Emre Belözoğlu'nun sahalardan 1 ay uzak kalacak olması Tolgay Arslan'a da forma şansı doğurdu. Bu sezon iki maçta sadece 5 dakika süre alabilen ve kulübeye hapsolan tecrübeli oyuncu, bu fırsatı iyi değerlendirip tekrar takımda yer bulmayı hedefliyor.

Emre Belözoğlu'nun sahalardan 1 ay uzak kalacak olması Tolgay Arslan'a da forma şansı doğurdu. Bu sezon iki maçta sadece 5 dakika süre alabilen ve kulübeye hapsolan tecrübeli oyuncu, bu fırsatı iyi değerlendirip tekrar takımda yer bulmayı hedefliyor. Teknik heyet, Tolgay'ın idman performansına göre kararını verecek.