15 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut için flaş iddia! 'Türkiye'ye gelecek'

Mesut için flaş iddia! 'Türkiye'ye gelecek'
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.10.2019

Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Londra'da düzenlenen Liderler Haftası'nda Mesut Özil'in Türkiye'ye transfer olma ihtimalini değerlendirdi.

Altıntop, bunun bir gün gerçekleşeceğine inandığını belirterek, "Mesut iyi bir insan ve güçlü bir futbol geçmişi var. Belki 'de bulunduğu durum çok iyi değil ama bu hayatın bir parçası. Bazen bir işin merkezinde olmak yerine dışında kalmak daha iyidir. Bence bir gün Türkiye'de oynayacak." ifadelerini kullandı.

Arsenal'de bu sezon şans bulmakta zorlanan Özil'in ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtiliyor. İngiliz basını, yıldız oyuncunun F.Bahçe ile görüşmelerde bulunması için izin verildiğini yazmıştı. Temasları Comolli'nin yürüttüğü dile getiriliyor.

MİLAN VE INTER DE DEVREDE
Mesut Özil için Milan ve İnter de devreye girdi. Calciomercato, Arsenal'den haftalık 350 bin pound kazanan 31 yaşındaki futbolcu için iki kulübün devre arasında kiralama teklifi yapacaklarını iddia etti. Arsenal ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Özil, 'de bu sezon 1 maçta oynadı.

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