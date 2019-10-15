Eski Fenerbahçeli Roman’dan gol şov

Fenerbahçe'de iken inişli çıkışlı bir performans sergileyen Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da yükselişe geçti. Tecrübeli stoper, takımının milli arada Ermeni ekibi Pyunik'i 2-0 yendiği maçta attığı 2 golle şov yaptı.

Fenerbahçe'de iken inişli çıkışlı bir performans sergileyen Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da yükselişe geçti. Tecrübeli stoper, takımının milli arada Ermeni ekibi Pyunik'i 2-0 yendiği maçta attığı 2 golle şov yaptı. 67 ve 71. dakikalarda fileleri havalandıran Roman'ın EURO 2020'yi garantileyen Rusya'nın kadrosunda yer alacağı öğrenildi.