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Eski Fenerbahçeli Roman’dan gol şov
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Fenerbahçe'de iken inişli çıkışlı bir performans sergileyen Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da yükselişe geçti. Tecrübeli stoper, takımının milli arada Ermeni ekibi Pyunik'i 2-0 yendiği maçta attığı 2 golle şov yaptı.
Fenerbahçe'de iken inişli çıkışlı bir performans sergileyen Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da yükselişe geçti. Tecrübeli stoper, takımının milli arada Ermeni ekibi Pyunik'i 2-0 yendiği maçta attığı 2 golle şov yaptı. 67 ve 71. dakikalarda fileleri havalandıran Roman'ın EURO 2020'yi garantileyen Rusya'nın kadrosunda yer alacağı öğrenildi.
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