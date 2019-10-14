14 Ekim 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Pierre van Hooijdonk: Türkiye’de daha güvendeydim

Türkiye’de daha güvendeydim
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.10.2019

F.Bahçe’nin eski yıldızı Hooijdonk, F.Bahçe- G.Saray ile Celtic-Rangers derbilerini karşılaştırdı: Celtic’te iken dışarı çıkamıyordum. G.Saray taraftarı bile bu kadar tehlikeli değildi.

Sarı lacivertli ekibin efsane golcüsü , 'a verdiği röportajda 'nin 'la olan rekabetini Celtic-Rangers derbisiyle karşılaştırdı. Hollandalı yıldız, 'de kendisini daha güvende hissettiğini belirterek, "Celtic'te oynadığım dönemde altı ay boyunca yalnız kaldım. Ancak buna rağmen dışarı çıkamıyordum. Çünkü Rangers ile aramızdaki rekabetten dolayı dikkatli olmam gerekiyordu. Taksiyle pubların önünden geçerken arka koltukta çömeldiğimi hatırlıyorum. Galatasaray ve Porto taraftarları bile benim için bu kadar tehlikeli değildi" ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki Pierre, 2003-05 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 59 karşılaşmada 33 gol ve 14 asiste imza atmıştı.
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