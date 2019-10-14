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Pierre van Hooijdonk: Türkiye’de daha güvendeydim
Giriş Tarihi: 14.10.2019
F.Bahçe’nin eski yıldızı Van Hooijdonk, F.Bahçe- G.Saray ile Celtic-Rangers derbilerini karşılaştırdı: Celtic’te iken dışarı çıkamıyordum. G.Saray taraftarı bile bu kadar tehlikeli değildi.
Sarı lacivertli ekibin efsane golcüsü Pierre van Hooijdonk, The Guardian'a verdiği röportajda Fenerbahçe'nin Galatasaray'la olan rekabetini Celtic-Rangers derbisiyle karşılaştırdı. Hollandalı yıldız, Türkiye'de kendisini daha güvende hissettiğini belirterek, "Celtic'te oynadığım dönemde altı ay boyunca yalnız kaldım. Ancak buna rağmen dışarı çıkamıyordum. Çünkü Rangers ile aramızdaki rekabetten dolayı dikkatli olmam gerekiyordu. Taksiyle pubların önünden geçerken arka koltukta çömeldiğimi hatırlıyorum. Galatasaray ve Porto taraftarları bile benim için bu kadar tehlikeli değildi" ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki Pierre, 2003-05 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 59 karşılaşmada 33 gol ve 14 asiste imza atmıştı.
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