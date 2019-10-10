10 Ekim 2019, Perşembe
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Saha dışında el ele
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Fenerbahçe, teknoloji firması Fluo ile kadın ve erkek voleybol takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre; Fluo, Fenerbahçe HDI Erkek Takımı'nın forma sırt, Fenerbahçe Opet Kadın Takımı'nın ise şort ve tayt sponsoru oldu.
Ülker Stadı'ndaki törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, voleybolda çok önemli sponsorluklara imza attıklarını belirtirken, Galatasaray'a mesaj göndererek, "Fluo şirketi, Türkiye pazarına Galatasaray ile girdi. Bu bir Galatasaray-Fenerbahçe olayı değil. Her zaman söylediğim gibi, 'sahada kora kor rekabet, saha dışında yapıcı rekabet' olmazı lazım. Belki Galatasaray beraberliği olmasa buradaki beraberlik olmayacaktı. Dolayısıyla bizler saha dışında yapıcı rekabet içinde olmalıyız. Fluo da böyle oldu" dedi.
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