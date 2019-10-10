10 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Hasan Ali emaneti alıyor
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Nabil Dirar'ın ameliyat olmasıyla gözler sol beke çevrildi. Ersun Yanal'ın bu mevkide sakatlığı büyük ölçüde geçen Hasan Ali Kaldırım'a şans vermesi bekleniyor.
Nabil Dirar'ın ameliyat olmasıyla gözler sol beke çevrildi. Ersun Yanal'ın bu mevkide sakatlığı büyük ölçüde geçen Hasan Ali Kaldırım'a şans vermesi bekleniyor. Taban çatlağının tedavisi için ABD'ye gönderilen tecrübeli oyuncunun yarın döneceği açıklanmıştı. Hasan Ali'nin idmanlarda göstereceği performansa göre Denizlispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
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