10 Ekim 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Hasan Ali emaneti alıyor

Hasan Ali emaneti alıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Nabil Dirar'ın ameliyat olmasıyla gözler sol beke çevrildi. 'ın bu mevkide sakatlığı büyük ölçüde geçen 'a şans vermesi bekleniyor.

Nabil Dirar'ın ameliyat olmasıyla gözler sol beke çevrildi. 'ın bu mevkide sakatlığı büyük ölçüde geçen 'a şans vermesi bekleniyor. Taban çatlağının tedavisi için ABD'ye gönderilen tecrübeli oyuncunun yarın döneceği açıklanmıştı. Hasan Ali'nin idmanlarda göstereceği performansa göre Denizlispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

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