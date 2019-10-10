10 Ekim 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

'İyi paraya sattık'

'İyi paraya sattık'
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Başkanı Hasan , Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferinde 'un firmalarından sponsorluk desteği alacaklarına yönelik iddiaları değerlendirdi.

, "Sponsorlukla ilgili ne zaman verir onu bilemem ama biz iyi paraya sattık. Ödemeleri de düzgün yapıyorlar. Vedat Muriç bundan sonra bir kulübe satılırsa yüzde 15 payımız var." dedi. Kartal, Muriç'i satarak doğru yaptıklarını da belirterek, "Satmasaydık zorla oynatmış olurdu. Hem kendisine zarar verirdik hem de Rizespor'a katkı sağlamazdı. Satmamız iyi oldu ama yerine iyi birini alamadık. İnşallah ara transferde iyi bir adam alırız" ifadelerini kullandı.

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