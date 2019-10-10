10 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe güç topluyor
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü . Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen sabahki antrenmanda futbolcular, salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketlerinin ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı.
Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü . Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen sabahki antrenmanda futbolcular, salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketlerinin ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı. Akşam teknik+taktik çalışma ile gün tamamlandı. Milli takımlardaki oyuncular idmanda yer almazken, sakatlıkları bulunan Moses ve Rodrigues ise kendilerine verilen özel programı uyguladı.
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