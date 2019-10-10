Fenerbahçeli Kruse Türk halkının yeni kahramanı
Almanya'da yayın yapan Buten un Binnen, Max Kruse'nin İstiklal Marşı'nı okumasını gündemine taşıdı. 31 yaşındaki yıldızın bu yaz Bremen'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olduğunu hatırlatan site, tecrübeli forvetin Galatasaray derbisinde okuduğu milli marş sonrası medyada 'kahraman' ilan edildiğini belirtti.
Almanya'da yayın yapan Buten un Binnen, Max Kruse'nin İstiklal Marşı'nı okumasını gündemine taşıdı. 31 yaşındaki yıldızın bu yaz Bremen'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olduğunu hatırlatan site, tecrübeli forvetin Galatasaray derbisinde okuduğu milli marş sonrası medyada 'kahraman' ilan edildiğini belirtti. Golcü oyuncunun, bu davranışıyla Dünya Fair Play Ödülü'ne aday gösterildiğini dile getiren site, Kruse'nin, "Daha mutlu olacağımı düşündüğüm için F.Bahçe'yi seçtim ve çok da mutluyum" sözlerine yer verdi.
TAKIMIN BEYNİ
Buten un Binnen, Kruse'nin ligde 7 maçta yaptığı 4 asistle Fenerbahçe'nin sahadaki 'kalbi ve beyni' olduğunu ifade etti.
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