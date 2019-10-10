10 Ekim 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kompakt çözüm

Ersun Yanal'dan kompakt çözüm
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Kapanan rakiplere kontrada geniş alanda yakalanıp açık veren sarı-lacivertliler, bloklar arasındaki mesafeyi azaltacak. Defans ve hücum takım halinde yapılacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör Süper Lig'e verilen arada takımının eksiklerini kapatmak için yoğun mesai harcıyor. Kurmaylarıyla başbaşa veren tecrübeli çalıştırıcının gündeminde savunmada geniş alanda yakalanma ve hücum varyasyonlarında kanatları etkin kullanma var. Derbiler dışında rakiplerin genelde kendilerine karşı kapalı oyunu tercih ettilkleri, bu sebepten kontrataklarda savunmada geniş alanda yakalanıp açıklar verdiklerini tespit eden Yanal, savunma ve orta saha oyuncuları arasındaki mesafeyi kısaltmayı hedefliyor.

GÖZÜ RODRIGUES VE MOSES'TA
Futbolcu grubu ile yaptığı toplantıda oyunun iki yönü olduğunu, hücum ve savunmayı aynı anda yapabiliyor olmaları gerektiğine değinen sarı-lacivertli hoca, milli ara sonrası eksiklerin de takıma katılması ile daha iyi olacaklarını söyledi. Hücum hattı konusunda da kanatlardan gelen ortalar konusunda son maçta eksik kaldıkları görüşünde olan Ersun Yanal, Garry Rodrigues ve Victor Moses'in durumlarını yakından takip ediyor. Sağlık kurulu, iki futbolcuyu Denizlispor maçına yetiştirmek için çaba harcıyor.

ÇOCUKLARDAN BASKIN
Çocuk ve Gençlik Kulübü, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti. Futbolculardan 'e çiçek takdim eden katılımcılar, toplu fotoğraf çekiminin ardından olumsuz hava koşullarına rağmen dikkatle çalışmayı izleyip, daha sonra tesislerden ayrıldı.

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