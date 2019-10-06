06 Ekim 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı

Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.10.2019

Süper Ligi'nin 2'nci haftasında , evinde ağırladığı Basketbol'u 84-75 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ligde 2'de 2 yaparken, konuk takım ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Mücadelenin başında üstün bir oyun ortaya koyan , ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı. 2'nci çeyrekte yaptığı savunmayla Fenerbahçe Beko'ya kolay basket şansı vermeyen konuk takım skorda öne geçerek soyunma odasına 41-39 üstün girdi. 3'üncü periyotta iki takımın karşılıklı basketlerine sahne olurken son çeyreğe Gaziantep temsilcisi 61-60 önde girdi. Son periyotta hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko skorda üstünlüğü ele geçirdi ve mücadeleden de 84-75 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı ile Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando De Colo olurken konuk takımda Hagins'in 20 sayısı galibiyete yetmedi.

Karşılaşma, Fenerbahçe Beko'ya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından verilen ceza nedeniyle seyircisiz oynandı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin
FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 9, De Colo 21, Datome 9, Kalinic 14, Williams 14, 9, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 8, Berkay Candan
GAZİANTEP BASKETBOL: Sanders 12, Vasiliauskas 9, Murat Göktaş, Crawford 11, Hagins 20, Can Uğur Öğüt 10, Orhan Haciyeva 3, İsmail Ulusoy 2, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 6
1'İNCİ PERİYOT: 23-17
DEVRE: 39-41
3'ÜNCÜ PERİYOt: 60-61

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