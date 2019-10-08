08 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Muriç'in değeri 3 kat arttı

Muriç'in değeri 3 kat arttı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.10.2019

Süper Lig'de en çok değer kazanan futbolcular belli oldu. Sezon başında 'dan 'ye olan Vedat zirvede yer aldı. 'dan Fenerbahçe'ye 3.5 milyon bedelle transfer olan Muriç, değerini 8 milyon Euro'ya yükseltti.

Güncellenen piyasa değerlerin ardından Kosovalı oyuncu 5.5 milyon değer artışıyla piyasa değerini 8 milyon Euro'ya yükseltti. , Avrupa devleri tarafından da takibe alınmıştı.
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