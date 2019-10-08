08 Ekim 2019, Salı
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Muriç'in değeri 3 kat arttı
Giriş Tarihi: 08.10.2019
Süper Lig'de en çok değer kazanan futbolcular belli oldu. Sezon başında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç zirvede yer aldı. Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro bedelle transfer olan Muriç, değerini 8 milyon Euro'ya yükseltti.
Güncellenen piyasa değerlerin ardından Kosovalı oyuncu 5.5 milyon Euro değer artışıyla piyasa değerini 8 milyon Euro'ya yükseltti. Muriç, Avrupa devleri tarafından da takibe alınmıştı.
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