Fenerbahçe'de Kruse idmanda çıldırdı, gol şov yaptı
Bir türlü gol sevinci yaşayamayan Max Kruse, antrenmanlarda coştu. Alman yıldız, son iki idmanda oynanan çift kale maçlarda peş peşe fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'nin bu sezonki 10 numarası olan Kruse, arkadaşlarına yaptığı servisler ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu. Ancak Alman futbolcu, paslarındaki kaliteyi şutlarında yakalayamadı.
Tecrübeli oyuncunun ilk 7 haftadaki 23 şut denemesinden de gol çıkmadı. Max Kruse, bu şanssızlığını kırmak için kolları sıvadı. Alman yıldız idmanlarda bireysel olarak son vuruş ve şut çalışması yapıyor.
Kruse, bunun meyvelerini almaya da başladı. Başarılı oyuncu, önceki akşamki ve dünkü antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda gol şov yaptı. Tecrübeli yıldız, peş peşe ağları havalandırdı. Kruse'nin bu performansı, Ersun Yanal'ı fazlasıyla mutlu etti. Başarılı futbolcu, antrenmanlardaki formunu maçlara da taşımaya kararlı.
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