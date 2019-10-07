Rahat maçı yok
Sarı-lacivertli takım, Süper Lig’de geride kalan 7 maçının sadece 121 dakikasını skor olarak önde oynadı. Yenik olduğu süre ise 177 dakika.
Süper Lig'e 5-0'lık Gaziantep FK galibiyetiyle hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de taraftarların rahat+keyifle izlediği tek maç bu oldu. Sarı-lacivertliler sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada 2 farkı bulamazken, önde olduğu süre geride olduğu sürenin gerisinde kaldı. Gaziantep FK maçında 6'da öne geçen Kanarya 84 dakika önde oynarken, Medipol Başakşehir maçında 1, Trabzonspor maçında 10, Alanya maçında 9, Ankaragücü maçında 17 dakika rakiplerine üstünlük kurdu. Toplamda 120 dakikayı önde oynadı. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçında 45, Alanyaspor maçında 44, Ankaragücü maçında 4, Antalyaspor maçında ise 84 dakika olmak üzere toplamda 177 dakika mücadeleyi yenik götürdü.
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