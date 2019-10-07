07 Ekim 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Muriç de onları bekliyor

Muriç de onları bekliyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.10.2019

Moses ve Garry’nin dönmesinin, 2 haftadır susan Vedat’ı da rahatlatacağı ifade edildi

, hücumdaki üretkensizliği ve Garry Rodrigues'le gidermeyi hedefliyor. Tedavi süreçlerinin sonuna gelen iki oyuncunun da Denizlispor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. İki oyuncunun dönüşü, son iki haftayı suskun geçen Vedat Muriç'i de rahatlatacak. Kanatlardan istediği pasları alamayan Kosovalı forvetin, Moses ve Rodrigues'in getireceği toplarla daha rahat pozisyona gireceği belirtiliyor.

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