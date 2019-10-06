06 Ekim 2019, Pazar
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Islam Slimani tarihe geçti! İşte o istatistik
Giriş Tarihi: 06.10.2019
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanan ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan ve sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 maçta sadece 5 gol kaydedebilen Cezayirli golcü Slimani, bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1'de gösterdiği performansla Fransa Ligi tarihine geçti.
Sezona çok iyi başlayan Slimani, Ligue 1'de 6 hafta sonunda 10 gollük katkıyla çift hanelere ulaştı. Dün Monaco deplasmanda Montpellier'ye 3-1 yenilirken, Ben Yedder'e asisti 31 yaşındaki Slimani yaptı.
Monaco formasıyla 6 lig maçında 4 gol 6 asist yapan Cezayirli forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan ilk futbolcu oldu. Tecrübeli yıldız, Fenerbahçe'de sadece 1 lig golü atabilmişti.
Geçtiğimiz sezon Benzia ve Frey ile oynayan Slimani'nin, Kruse ve Muriç ile nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu.
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