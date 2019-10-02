02 Ekim 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.10.2019

, 'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

'de sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve ile ABD'ye giden 'ın antrenmana katılmadığı aktarıldı.

Sol diz ön çapraz bağları kopan ve uzun süre takımdan ayrı kalan 'nun yaklaşık 8 ay sonra topla çalışmalara başladığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe 'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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