06 Ekim 2019, Pazar

FENERBAHÇE

"Hedefimiz değişmedi"

Hedefimiz değişmedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.10.2019

karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgi sonrası sarı lacivertli taraftarlardan özür dileyen , şampiyonluk vurgusu yaptı.

, bir yenilgiyle şampiyonluk iddialarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, " yenilgisi nedeniyle taraftarımızdan özür diliyoruz. Ancak şunun sözünü verebilirim: Her şey daha iyi olacak. Buna gönülden inanıyorum. Çünkü şampiyonluk beklentisini de biz yarattık ve bir mağlubiyetten dolayı hedefimiz değişmeyecek. Bizim senemiz olması lazım ve Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız" dedi.
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