06 Ekim 2019, Pazar
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"Hedefimiz değişmedi"
Giriş Tarihi: 06.10.2019
Antalyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgi sonrası sarı lacivertli taraftarlardan özür dileyen Deniz Türüç, şampiyonluk vurgusu yaptı.
Deniz Türüç, bir yenilgiyle şampiyonluk iddialarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Antalyaspor yenilgisi nedeniyle taraftarımızdan özür diliyoruz. Ancak şunun sözünü verebilirim: Her şey daha iyi olacak. Buna gönülden inanıyorum. Çünkü şampiyonluk beklentisini de biz yarattık ve bir mağlubiyetten dolayı hedefimiz değişmeyecek. Bizim senemiz olması lazım ve Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız" dedi.
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