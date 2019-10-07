Dirar’a operasyon

Fıtık ağrıları geçmeyen Nabil, ameliyat masasına yatıyor Faslı yıldızın, 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana iğnelerle sahaya çıkan Nabil Dirar, bıçak altına yatıyor. Fıtık ağrıları bir türlü geçmeyen Faslı oyuncunun, milli arada ameliyat olmasına karar verildi. Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı bu kararla Dirar'ın ağrılarından kurtulması hedefleniyor. Tecrübeli futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı gelen haberler arasında. Hasan Ali'nin yokluğunda sezon başından beri sol bekte görev alan Nabil, 7 maçta 2 gol atarken, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı.