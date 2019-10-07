07 Ekim 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Dirar’a operasyon

Dirar’a operasyon
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 Giriş Tarihi: 06.10.2019

ağrıları geçmeyen , ameliyat masasına yatıyor yıldızın, 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi

'de sezon başından bu yana iğnelerle sahaya çıkan Dirar, bıçak altına yatıyor. ağrıları bir türlü geçmeyen oyuncunun, milli arada ameliyat olmasına karar verildi. Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı bu kararla Dirar'ın ağrılarından kurtulması hedefleniyor. Tecrübeli futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı gelen haberler arasında. Hasan Ali'nin yokluğunda sezon başından beri sol bekte görev alan Nabil, 7 maçta 2 gol atarken, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı
Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı
Valbuena'dan olay Fenerbahçe itirafı! Valbuena'dan olay Fenerbahçe itirafı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör