05 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe yönetimi, bu sezonki performansıyla hem 11'in değişmezi olan hem de Milli Takım'da forma bulmaya başlayan Ozan Tufan'la ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan kararı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.10.2019

Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuya sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

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