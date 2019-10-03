03 Ekim 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye şok ceza! 5 maç seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe'ye şok ceza! 5 maç seyircisiz oynanacak
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 Giriş Tarihi: 03.10.2019

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 'ya geçen sezon ile oynanan final serisinde yaşanan olaylar nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Konu ile ilgili sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden şu açıklama yapıldı;

"Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun, 2018-2019 Playoff final serisinde almış olduğu kararlar neticesinde, takımımızın aşağıda belirtilen maçları seyircisiz oynamasına karar verilmiştir. Sezonun ilk haftasında oynanan İTÜ Basketbol müsabakasıyla başlayan bu uygulama, aşağıda belirtilen karşılaşmalar için de devam edecektir:

2. hafta – 6 Ekim Pazar 20.00: Fenerbahçe Beko – (yalnızca misafir takım tribünü için satış yapılacak ve yalnızca misafir takım taraftarlarına bu bölümde maçı takip etme izni verilecektir)

3. hafta – 12 Ekim Cumartesi 20.00: – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)

8. hafta – 17 Kasım Pazar 15.15: Tofaş – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)

10. hafta – 1 Aralık Pazar 17.30: – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)

12. hafta – 14 Aralık Cumartesi 17.30: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)

Önemli notlar:

- Fenerbahçe Beko – Gaziantep Basketbol mücadelesinde yalnızca deplasman tribünü (419-420-421 bloklar) için bilet satışı yapılacaktır. Misafir takım seyircileri için ayrılan bu bölgeye her taraftar misafir takım formaları ile girebilecek, farklı takım forması giymiş taraftarlar görülmesi durumunda dışarı çıkartılacaktır.

- Fenerbahçe Beko'nun yukarıda belirtilen deplasman maçlarında, ev sahibi seyirciler için ayrılan bölgeye her taraftar ev sahibi takım formaları ile girebilecek, farklı takım forması giymiş taraftarlar görülmesi durumunda dışarı çıkartılacaktır.

-Takımımızın seyircisiz oynaması gereken deplasman müsabakaları hesaplanırken, misafir takım seyircisinin alınmadığı Galatasaray Doğa Sigorta – Fenerbahçe Beko mücadelesi dikkate alınmamaktadır."

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