10 Ekim 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Dirar 1 ay yok

Dirar 1 ay yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Fenerbahçe'de Nabil Dirar fıtık operasyonu geçirdi. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı" denildi.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar fıtık operasyonu geçirdi. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı" denildi. Sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtilen Dirar'ın ligde en az 3 maçı kaçıracağı tahmin ediliyor. Hasan Ali'nin sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana sol bekte görev yapan tecrübeli futbolcu 7 maçta 2 gol atmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'ye şok! 1 ay sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'ye şok! 1 ay sahalardan uzak kalacak
İngilizler Muriç'in yeni takımını açıkladı! F.Bahçe'ye çılgın gelir İngilizler Muriç'in yeni takımını açıkladı! F.Bahçe'ye çılgın gelir
Muriç'ten Falcao'ya büyük şok! İşte piyasa değerleri... Muriç'ten Falcao'ya büyük şok! İşte piyasa değerleri...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör