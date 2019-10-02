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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Tahkim Kurulu'na gidiyor

Fenerbahçe'den 'kural hatası' açıklaması
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 Giriş Tarihi: 02.10.2019

Kulübü, 'in 4. haftasındaki Aytemiz maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Federasyonuna () başvurusunun reddedilmesinin ardından TFF 'na itirazda bulunacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nun karşılaşmada kural hatası olmadığı kararını verdiği hatırlatılarak, "Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz." denildi.

Sürecin sonuna kadar takip edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF'nin ilgili birimlerinden özellikle; MHK görüşünü, MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları, TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini talep etmiştir. Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir."

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