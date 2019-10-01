01 Ekim 2019, Salı
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Kural hatası var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 01.10.2019
Fenerbahçe derbisinde Gustavo, Lemina'nın ayağına arkadan vurmuş ve pozisyon hakem tarafından devam ettirilip korner olarak değerlendirilmişti.
Fenerbahçe derbisinde Gustavo, Lemina'nın ayağına arkadan vurmuş ve pozisyon hakem tarafından devam ettirilip korner olarak değerlendirilmişti. Ancak sonrasında hakem VAR kontrolü için kenara gelmiş ve pozisyonun başlangıcında Babel'in topla oynadığını görüp oyunu orta alandan serbest vuruş ile başlatmıştı. O andan itibaren korner kararının geçerli karar olduğunu savunan G.Saray yönetimi, İFAB kurallarına göre itiraz etmeyi düşündüğü belirtildi. Ancak, MHK'nın kesinlikle bir hata olmadığı görüşünü savunduğu bildirildi.
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