01 Ekim 2019, Salı
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Kadro değişiyor
Giriş Tarihi: 01.10.2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İlk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yanal, Isla’nın ardından Hasan’ın da tamamen iyileşmesiyle ilk onbirde ‘rotasyona’ gidecek
Kanarya'da sakatların dönmesiyle ilk onbirde de değişiklik yaşanacak. Isla, Galatasaray derbisinde sağ beke dönünce, Ozan Tufan sağ kanada geçmişti. Derbide son anlarda oyuna dahil olan Hasan Ali Kaldırım da tamamen düzeldi. Tecrübeli futbolcunun, Antalyaspor mücadelesinde sol bekte tekrar yerini alması bekleniyor. Hasan Ali'nin yokluğunda bu mevkide başarıyla görev yapan Nabil Dirar'ın ise tekrar sağ kanada geçeceği tahmin ediliyor. Bu durumda Deniz Türüç yine kulübede oturacak. Rodrigues ve Moses dönene kadar sol kanatta ise Tolga Ciğerci görev yapmaya devam edecek. Sağ bekte ise Ozan Tufan-Isla rekabeti yaşanacak.
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