01 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Kadro değişiyor

Kadro değişiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.10.2019

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İlk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yanal, Isla’nın ardından Hasan’ın da tamamen iyileşmesiyle ilk onbirde ‘rotasyona’ gidecek

Kanarya'da sakatların dönmesiyle ilk onbirde de değişiklik yaşanacak. Isla, derbisinde sağ beke dönünce, sağ geçmişti. Derbide son anlarda oyuna dahil olan da tamamen düzeldi. Tecrübeli futbolcunun, mücadelesinde sol bekte tekrar yerini alması bekleniyor. Hasan Ali'nin yokluğunda bu mevkide başarıyla görev yapan Nabil Dirar'ın ise tekrar sağ kanada geçeceği tahmin ediliyor. Bu durumda Deniz Türüç yine kulübede oturacak. Rodrigues ve Moses dönene kadar sol kanatta ise görev yapmaya devam edecek. Sağ bekte ise Ozan Tufan-Isla rekabeti yaşanacak.
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