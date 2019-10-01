Derslik geri dönüşüm

Geçen sezonun kayıp ikilisi Ozan ile Tolga Ciğerci adeta küllerinden doğdu. Yönetim, müzmin sakat Ciğerci'yi riske girip, takımda tuttu. Ozan Tufan'a da bir şans daha verildi. İlk onbire yerleşen ikili, derbide hatasız oynayıp tam not aldı.

Anketlerde yaz transferinin 'en başarılı' takımı olarak gösterilen Fenerbahçe'de yeni gelenler kadar kadro içinden geri kazanılan iki oyuncunun başarısı dikkat çekiyor: Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci... Ozan geçen sezon kadro dışı bırakılmıştı. Tolga da ayak parmağındaki müzmin sakatlık nedeniyle sezonu hiç forma giymeden kapattı. İki oyuncuya da artık 'Fenerbahçe kariyerleri bitti' gözüyle bakılıyordu. Ancak Ersun Yanal'ın önerisiyle ocak ayında Alanyaspor'a kiralanan Ozan, burada futbola odaklanıp, kendisini yeniden kanıtladı.



FEGHOULİ-BABEL'E KİLİT



Önce A Milli Takım'a, ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Tufan, özel kondisyoner tutup ekstra çalışarak, formayı kaptı. İlk 6 haftada tüm maçlarda 90 dakika oynayıp, kaptanlığa kadar yükselen Ozan, derbide sağ kanatta Babel-Nagatomo ikilisine göz açtırmadı... Riske girilerek takımda tutulan Tolga da yönetimi mahcup etmedi. Tecrübeli oyuncu ilk 6 maçın 5'inde onbirde sahaya çıkarken, 1 gol, 1 asist üretti. Derbide forma giydiği sol kanatta ise tam 11 bin 270 metre koştu. Bu sayede Mariono hiç hücuma çıkamadı, Feghouli de kayboldu.