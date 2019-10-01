01 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Derslik geri dönüşüm

Derslik geri dönüşüm
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.10.2019

Geçen sezonun kayıp ikilisi Ozan ile adeta küllerinden doğdu. Yönetim, müzmin sakat Ciğerci'yi riske girip, takımda tuttu. 'a da bir şans daha verildi. İlk onbire yerleşen ikili, derbide hatasız oynayıp tam not aldı.

Anketlerde yaz transferinin 'en başarılı' takımı olarak gösterilen 'de yeni gelenler kadar kadro içinden geri kazanılan iki oyuncunun başarısı dikkat çekiyor: ile ... Ozan geçen sezon kadro dışı bırakılmıştı. Tolga da ayak parmağındaki müzmin sakatlık nedeniyle sezonu hiç forma giymeden kapattı. İki oyuncuya da artık 'Fenerbahçe kariyerleri bitti' gözüyle bakılıyordu. Ancak 'ın önerisiyle ocak ayında 'a kiralanan Ozan, burada futbola odaklanıp, kendisini yeniden kanıtladı.

FEGHOULİ-BABEL'E KİLİT

Önce A 'a, ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Tufan, özel kondisyoner tutup ekstra çalışarak, formayı kaptı. İlk 6 haftada tüm maçlarda 90 dakika oynayıp, kaptanlığa kadar yükselen Ozan, derbide sağ kanatta Babel-Nagatomo ikilisine göz açtırmadı... Riske girilerek takımda tutulan Tolga da yönetimi mahcup etmedi. Tecrübeli oyuncu ilk 6 maçın 5'inde onbirde sahaya çıkarken, 1 gol, 1 asist üretti. Derbide forma giydiği sol kanatta ise tam 11 bin 270 metre koştu. Bu sayede Mariono hiç hücuma çıkamadı, Feghouli de kayboldu.

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