Fenerbahçe genç ismi açıkladı!

Fenerbahçe gençleşmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz yaz transfer döneminde altyapıdan birçok futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe bu oyunların yenisine bir ismi daha ekledi. Sarı-lacivertliler Melih Bostan ile profesyonel sözleşme imzaladığını resmi hesaptan duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, altyapısında oynayan 15 yaşındaki Melih Bostan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktör Damien Comolli ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Genel Koordinatörü Serdar Dayat'ın da hazır bulunduğu törende genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

MELİH BOSTAN KİMDİR?



8 Nisan 2004 doğumlu Melih Bostan Fenerbahçe'ye Derincespor'dan transfer oldu. Fenerbahçe altyapı takımlarıyla oynadığı maçlarda golcü kimliği ile öne çıktı. Genç futbolcu hızlı yapısı ve bitirici özellikleri ile ön plana çıkıyor.