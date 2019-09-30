Fenerbahçe'de eşli çocuklu idman

Antalyaspor maçının hazırlıklarına start verildi. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana Galatasaray derbisinin ilk 11'inde yer almayan oyuncular katıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan çalışma çift kale maç ile son buldu.

Antalyaspor maçının hazırlıklarına start verildi. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana Galatasaray derbisinin ilk 11'inde yer almayan oyuncular katıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan çalışma çift kale maç ile son buldu. İdmanı, teknik ekip ve futbolcuların aileleri ile çocukları da takip etti. Antrenmanın ardından aile pozu verilirken, futbolcular, çocuklarla top oynadı.