30 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de eşli çocuklu idman

Eşli çocuklu idman
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.09.2019

maçının hazırlıklarına start verildi. 'ndeki antrenmana Galatasaray derbisinin ilk 11'inde yer almayan oyuncular katıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan çalışma çift kale maç ile son buldu.

maçının hazırlıklarına start verildi. 'ndeki antrenmana Galatasaray derbisinin ilk 11'inde yer almayan oyuncular katıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan çalışma çift kale maç ile son buldu. İdmanı, teknik ekip ve futbolcuların aileleri ile çocukları da takip etti. Antrenmanın ardından aile pozu verilirken, futbolcular, çocuklarla top oynadı.

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