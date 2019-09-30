30 Eylül 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Altay: Mutlu sona kilitlendik
Giriş Tarihi: 30.09.2019
Derbide 3 kritik kurtarışa imza atan kaleci Altay Bayındır, "Galip gelebilirdik ama olmadı. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Genç file bekçisi, hedefe kilitlendiklerini de belirterek, "İlk derbimdi. Keyifli bir mücadele oldu. Artık Antalyaspor maçına odaklanmalıyız. Şampiyonluğa inandık ve kilitlendik. Bu doğrultuda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
Derbide 3 kritik kurtarışa imza atan kaleci Altay Bayındır, "Galip gelebilirdik ama olmadı. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Genç file bekçisi, hedefe kilitlendiklerini de belirterek, "İlk derbimdi. Keyifli bir mücadele oldu. Artık Antalyaspor maçına odaklanmalıyız. Şampiyonluğa inandık ve kilitlendik. Bu doğrultuda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
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