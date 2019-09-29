29 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

F.Bahçe’de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 Giriş Tarihi: 29.09.2019

, ’in 7’nci haftasında karşılaşacağı  maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. ’nde teknik direktör yönetimindeki antrenman,  derbisinde ilk 11’inde yer almayan oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Antrenmanda Hasan, Adil, Oytun, Sadık, Mevlüt, Miha, Serdar, Tolgay, Abdullah ve altyapıdan 8 oyuncu yer aldı. Antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve çift kale maçla sona erdi.

TEKNİK EKİP VE OYUNCULARIN ÇOCUKLARI DA ANTRENMANI İZLEDİ

Sarı-lacivertlilerde, teknik ekip ve futbolcuların aileleri ile çocukları da antrenmana geldi. İdmanın ardından teknik ekip, futbolcular ve aileler toplu fotoğraf çektirdi.

, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.


Alanyaspor - F.Bahçe maçı tekrar edilecek mi? TFF kararını verdi haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Babel'den Kruse'li İstiklal Marşı paylaşımı Babel'den Kruse'li İstiklal Marşı paylaşımı
Alanyaspor - F.Bahçe maçı tekrar edilecek mi? TFF kararını verdi Alanyaspor - F.Bahçe maçı tekrar edilecek mi? TFF kararını verdi
Usta yazardan Falcao'ya şok sözler! Kendini yalandan yere atıyor Usta yazardan Falcao'ya şok sözler! "Kendini yalandan yere atıyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör