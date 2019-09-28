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Vedat Muriqi başından yaralandı
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.
Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi, yaşadığı bir pozisyon sonrası başından yaralandı. Muriqi'nin başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat'ı tedavisi için kenara gönderdi. Vedat, tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü.
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