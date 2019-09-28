28 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi başından yaralandı

Vedat Muriqi başından yaralandı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019

Fenerbahçeli futbolcu , maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.

'de oynanan -Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu , yaşadığı bir pozisyon sonrası başından yaralandı. Muriqi'nin başındaki kanamayı fark eden hakem Vedat'ı tedavisi için kenara gönderdi. Vedat, tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü.



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