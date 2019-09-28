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Fenerbahçe'de Zanka ve Jailson'a uyarı!
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Teknik direktör Ersun Yanal, derbide yine Zanka-Jailson ikilisini görevlendirmeyi düşünüyor. Adil Rami'nin Ankaragücü maçında yaptığı hatalar nedeniyle tekrar Jailson'u 11'e koyacak olan tecrübeli hocanın, kesinlikle risk almaları yönünde uyarı yaptığı kaydedildi.
Teknik direktör Ersun Yanal, derbide yine Zanka-Jailson ikilisini görevlendirmeyi düşünüyor. Adil Rami'nin Ankaragücü maçında yaptığı hatalar nedeniyle tekrar Jailson'u 11'e koyacak olan tecrübeli hocanın, kesinlikle risk almaları yönünde uyarı yaptığı kaydedildi. Yanal'ın, "Basit oynayacaksınız. Kesinlikle riskli pas istemiyorum. Baskı altında kalırsanız gerekirse taça atın ama sakın kaptırmayın. Dah önce yediğimiz golleri unutmayın" dediği bildirildi.
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