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Fenerbahçe'de fileye Nijeryalı
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Sarı-lacivertli takım filede transfer yaptı... Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 2002 doğumlu Nijerya A Milli Takım forması da giyen pasör çarprazı Arinze Kelvin Nwachukwu'yu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli takım filede transfer yaptı... Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 2002 doğumlu Nijerya A Milli Takım forması da giyen pasör çarprazı Arinze Kelvin Nwachukwu'yu kadrosuna kattı. Yönetim, 2002 doğumlu oyuncuya çubuklu forma ile nice şampiyonluklar diledi.
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