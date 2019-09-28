28 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de fileye Nijeryalı

Fileye Nijeryalı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Sarı-lacivertli takım filede transfer yaptı... Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yapılanması kapsamında 2002 doğumlu Nijerya A Milli Takım forması da giyen pasör çarprazı Arinze Kelvin Nwachukwu'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli takım filede transfer yaptı... Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yapılanması kapsamında 2002 doğumlu Nijerya A Milli Takım forması da giyen pasör çarprazı Arinze Kelvin Nwachukwu'yu kadrosuna kattı. Yönetim, 2002 doğumlu oyuncuya çubuklu forma ile nice şampiyonluklar diledi.

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