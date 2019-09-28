28 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Muriç: Bayram yaşatmak istiyoruz

Muriç: Bayram yaşatmak istiyoruz
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.09.2019

'nin en büyük kozu yine olacak. Ligde 5 haftada 3 gol, 1 asist üreten Kosovalı forvet, 'ın filelerini de havalandırmak için mücadele edeceğini ancak asıl önemlisinin takımın kazanması olduğunu söyledi.

'nin en büyük kozu yine olacak. Ligde 5 haftada 3 gol, 1 asist üreten Kosovalı forvet, 'ın filelerini de havalandırmak için mücadele edeceğini ancak asıl önemlisinin takımın kazanması olduğunu söyledi. 25 yaşındaki yıldız, "Çok iyi çalıştık. Hedefimiz 3 puan. Bunu başaracak gücümüz de var. Kazanıp, taraftarımıza bayram yaşatmak istiyoruz" dedi. Muriç, geçtiğimiz sezon formasıyla Galatasaray'a karşı ligde 1 gol, 1 asist üretmişti. Bu arada Vedat'ı bu akşam birçok Avrupa kulübü de takibe alacak.

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