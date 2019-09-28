Fenerbahçe'de Muriç: Bayram yaşatmak istiyoruz

Fenerbahçe'nin en büyük kozu yine Vedat Muriç olacak. Ligde 5 haftada 3 gol, 1 asist üreten Kosovalı forvet, Galatasaray'ın filelerini de havalandırmak için mücadele edeceğini ancak asıl önemlisinin takımın kazanması olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin en büyük kozu yine Vedat Muriç olacak. Ligde 5 haftada 3 gol, 1 asist üreten Kosovalı forvet, Galatasaray'ın filelerini de havalandırmak için mücadele edeceğini ancak asıl önemlisinin takımın kazanması olduğunu söyledi. 25 yaşındaki yıldız, "Çok iyi çalıştık. Hedefimiz 3 puan. Bunu başaracak gücümüz de var. Kazanıp, taraftarımıza bayram yaşatmak istiyoruz" dedi. Muriç, geçtiğimiz sezon Rize formasıyla Galatasaray'a karşı ligde 1 gol, 1 asist üretmişti. Bu arada Vedat'ı bu akşam birçok Avrupa kulübü de takibe alacak.