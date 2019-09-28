28 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cezası kalktı

Ali Koç'un cezası kalktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.09.2019

'nın ​Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'a 'sportmenlik dışı açıklamaları' nedeniyle verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası, tarafından kaldırıldı. Ali Koç'un itirazını dün görüşen kurul, oybirliği ile cezanın kaldırılmasına karar verdi.

'nın Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'a 'sportmenlik dışı açıklamaları' nedeniyle verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası, tarafından kaldırıldı. Ali Koç'un itirazını dün görüşen kurul, oybirliği ile cezanın kaldırılmasına karar verdi. Koç, ve Galatasaray'a yönelik "sicili bozuk", "fıtratlarında var" sözleri nedeniyle cezaya çarptırılmıştı. Ali Koç'un derbiye gideceği öğrenildi. Koç isterse karşılaşmayı protokol tribününden seyredebilecek. Başkanın maçı Fenerbahçeli taraftarlar arasında izlemeyi de değerlendirdiği belirtiliyor.

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