Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cezası kalktı

PFDK'nın ​Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 'sportmenlik dışı açıklamaları' nedeniyle verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası, Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı. Ali Koç'un itirazını dün görüşen kurul, oybirliği ile cezanın kaldırılmasına karar verdi.

PFDK'nın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 'sportmenlik dışı açıklamaları' nedeniyle verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası, Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı. Ali Koç'un itirazını dün görüşen kurul, oybirliği ile cezanın kaldırılmasına karar verdi. Koç, Fatih Terim ve Galatasaray'a yönelik "sicili bozuk", "fıtratlarında var" sözleri nedeniyle cezaya çarptırılmıştı. Ali Koç'un derbiye gideceği öğrenildi. Koç isterse karşılaşmayı protokol tribününden seyredebilecek. Başkanın maçı Fenerbahçeli taraftarlar arasında izlemeyi de değerlendirdiği belirtiliyor.