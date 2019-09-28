28 Eylül 2019, Cumartesi
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Talihsiz Cocu!
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Fenerbahçe'de tutunamayan Phillip Cocu, Derby County'de de başını şanssızlıklardan kurtaramıyor. İngiliz ekibinin 3 futbolcusu, salı günü trafik kazasına karıştı.
Fenerbahçe'de tutunamayan Phillip Cocu, Derby County'de de başını şanssızlıklardan kurtaramıyor. İngiliz ekibinin 3 futbolcusu, salı günü trafik kazasına karıştı. Alkollü araç kullandıkları belirlenen Bennet ve Lawrence hakkında soruşturma başlatılırken, dizinden yaralanan kaptan Keogh sezonu kapattı. Cocu, olayı 'bir felaket' olarak niteledi.
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