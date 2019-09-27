27 Eylül 2019, Cuma
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Sakatlarda son durum
Giriş Tarihi: 27.09.2019
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatların durumu merak konusu. Teknik Direktör Ersun Yanal, sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde bulunuyor.
Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, dünkü idmanda takımdan ayrı çalıştı. Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in tedavisi sürdüğü bildirilirken. Viktor Moses'ın ise özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi. Sakatlar derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.
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