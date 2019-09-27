27 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Sakatlarda son durum

Sakatlarda son durum
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.09.2019

'de derbisi öncesi sakatların durumu merak konusu. , sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ile , dünkü idmanda takımdan ayrı çalıştı. Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in tedavisi sürdüğü bildirilirken. Viktor Moses'ın ise özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi. Sakatlar derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.
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