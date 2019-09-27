27 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Muriç pusuda

Muriç pusuda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.09.2019

'de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Kosovalı , derbisinde gol atarak "gerçek Fenerbahçeli" olmayı hedefliyor. Muriç, derbide 'ın en büyük kozu olacak.

Bu sezon 3 gol, 1 assitle takımın en skorer ismi olan derbiye özel olarak hazırlanıyor. Sezon başında G.Saray'la girişilen transfer yarışında 'yi tercih eden Kosovalı santrfor, 'a gol atıp 'gerçek Fenerbahçeli' olmak istiyor. Antrenman sonlarında ekstra çalışmalar yaptığı kaydedilen 25 yaşındaki golcünün bu istekli çalışması teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.

BENİM MAÇIM OLACAK

Ersun Yanal'ın, Muriç ile özel görüşmeler yapıp "Derbinin sonucunu etkileyecek oyunculardar biri sensin. BU kulübün seni neden bu kadar çok istediğini göstermen için bu derbi bir fırsat" dediği bildirildi. İdman sahasına herkesten önce çıkıp en son terk eden Muriç'in fazladan şut çalışması yaptığı ve yakın çevresine "Bu benim maçım olacak, hissediyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koyduğu bildirildi.

OZAN YİNE SAĞ BEK

Son haftalardaki yükselen performansı ile beğeni kazanan , yine sağ bekte görev yapacak. 24 yaşındaki futbolcu, 3-1 kaybedilen Alanya sınavında büyük hata yapsa da geçen haftaki Ankaragücü mücadelesinde geçer not almayı başarmıştı

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