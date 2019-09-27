27 Eylül 2019, Cuma
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Deplasmanda kayıp
Giriş Tarihi: 27.09.2019
Süper Lig'in 6.haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, deplasman performansı alarm veriyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon deplasman maçlarında oynadığı futbol ve kaybettiği puanlarla dikkat çekmiş, bu sezon ise oynadığı son deplasman maçında Alanyaspor'a 3-1 kaybetmişti.
Ersun Yanal, G.Saray maçı ile kariyerindeki 34. Süper Lig derbisinde takımını yönetecek. F.Bahçe ve Trabzon ile 33 derbiye çıkan tecrübeli hoca, bunların 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 derbide beraberlik alan Yanal, 11 kez mücadeleden eli boş çıktı. 39 kez gol sevinci yaşayan Yanal'ın takımları, kalesinde ise 45 gol gördü.
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