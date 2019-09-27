27 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Deplasmanda kayıp

Deplasmanda kayıp
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.09.2019

'in 6.haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'de, deplasman performansı alarm veriyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon deplasman maçlarında oynadığı futbol ve kaybettiği puanlarla dikkat çekmiş, bu sezon ise oynadığı son deplasman maçında 'a 3-1 kaybetmişti.

Ersun Yanal, G.Saray maçı ile kariyerindeki 34. derbisinde takımını yönetecek. F.Bahçe ve ile 33 derbiye çıkan tecrübeli hoca, bunların 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 derbide beraberlik alan Yanal, 11 kez mücadeleden eli boş çıktı. 39 kez gol sevinci yaşayan Yanal'ın takımları, kalesinde ise 45 gol gördü.
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