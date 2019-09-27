27 Eylül 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Mevlüt görev bekliyor
Giriş Tarihi: 27.09.2019
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Başakşehir'den kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç, derbide Ersun Yanal'dan görev bekliyor. Antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu ile ilgili son kararı Ersun Yanal'ın vermesi bekleniyor.
Bu sezon tüm maçlara yedek başlayıp toplamda sadece 15 dakika forma giyebilen Mevlüt Erdinç, derbide teknik patron Ersun Yanal'dan görev bekliyor. 32 yaşındaki forvetin en azından daha çok süre almak istediği ve derbide Galatasaray'a gol atma sözü verdiği dile getirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"