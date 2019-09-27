27 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Mevlüt görev bekliyor

Mevlüt görev bekliyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.09.2019

'nin yaz transfer döneminde 'den kadrosuna kattığı , derbide 'dan görev bekliyor. Antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu ile ilgili son kararı Ersun Yanal'ın vermesi bekleniyor.

Bu sezon tüm maçlara yedek başlayıp toplamda sadece 15 dakika forma giyebilen , derbide teknik patron 'dan görev bekliyor. 32 yaşındaki forvetin en azından daha çok süre almak istediği ve derbide 'a gol atma sözü verdiği dile getirildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Alex de Souza'dan derbi paylaşımı! Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!
Derbi öncesi F.Bahçe'ye kötü haber! Rodrigues'ten sonra... Derbi öncesi F.Bahçe'ye kötü haber! Rodrigues'ten sonra...
F.Bahçe'de derbi öncesi flaş karar! 4 isimle yollar ayrılıyor F.Bahçe'de derbi öncesi flaş karar! 4 isimle yollar ayrılıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör