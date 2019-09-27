Ne de olsa kaptan
Belindeki ağrılar nedeniyle idmanlarda zorlanan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, derbide oynamak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile görüşen 39 yaşındaki oyuncunun, "Ağrılarım devam ediyor. Ancak maça kadar daha iyi olacağımı düşünüyorum." dedi.
Belindeki ağrılar nedeniyle idmanlarda zorlanan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, derbide oynamak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile görüşen 39 yaşındaki oyuncunun, "Ağrılarım devam ediyor. Ancak maça kadar daha iyi olacağımı düşünüyorum. Takım için önemli olan bu karşılaşmada forma giymek istiyorum" sözlerini sarfetti.
2 BİN 481 BİLETE 10 BİN TALEP VAR
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe taraftarları maça büyük ilgi gösteriyor. Türk Telekom Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma için sarı-lacivertlilere 2 bin 481 bilet ayrılırken, F.Bahçe Kulübü'ne 10 binin üzerinde talep olduğu belirtildi.
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