27 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Bir maçtan ötesi

Bir maçtan ötesi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 Giriş Tarihi: 27.09.2019

'de derbisi öncesi , rakibin eksi ve artılarını öğrencilerine anlatıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu karşılaşmadan alacağımız galibiyet rakiplerimize de çok iyi mesaj verecek" dedi.

'de tek gündem pazar günü oynanacak derbisi... Teknik ve taktik analizlerin yapıldığı sarı-lacivertli takımda , bir yandan rakibin zayıf yönlerini bulmaya çalışırken, diğer taraftan da talebelerine yapmaları gerekenleri anlatıyor. Antrenmanlardan önce oyuncularına Galatasaray'ın maçlarını izleten tecrübeli çalıştırıcı, önlem alınacak isimler ve yaptıkları hatalar için bilgilendirme yapıyor. Tesislerden neredeyse hiç ayrılmayan deneyimli teknik adam, idmanlarda da ekstra motivasyon konuşmaları yapıyor.

3 PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI

Geçen sezonun aksine bu seneki kenetlenmenin önemine değinen Yanal, "Takım olgumuz geçen sezona göre çok daha üst seviyede. Birlik olmanın gücünü sahada görmeye başladık. Hem tecrübeli hem kazanmaya aç bir takım olduk. Bu bizim en büyük avantajımız olacak. Bu ligde kazanamayacağımız maç, yenemeyeceğimiz takım yok. Galatasaray derbisi de bunu göstermenin en güzel yolu. Galip gelirsek 3 puandan çok daha fazlasını kazanmış olacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca kaptan Emre'nin de Yanal'a destek verip motive konuşmalırı yaptığı bildirildi.
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