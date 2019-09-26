26 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Max Kruse, Alex’ten kopya çekecek

Alex’ten kopya çekecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.09.2019

İlk kez derbisine çıkacak , 2011’de ’in golüyle kazanılan maçı izleyerek motive oluyor.

'de ilk kez derbisine çıkacak olan Zanka, Adil Rami, kaleci Altay, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, ve Vedat Muriç dev maçı heyecan içinde bekliyor. Kaptan ile antrenör 'in terapi uyguladığı bu oyuncular eski derbileri izleyerek, maçın havasına girmeye çalışıyor. Özellikle Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'nun tavsiyesiyle 18 Mart 2011'de deplasmanda kazanılan mücadeleyi seyrederek motive olduğu bildirildi. Fenerbahçe, Stadı'nda oynanan ilk derbi olma niteliğini de taşıyan maçı de Souza'nın son dakikalardaki kafa golüyle 2-1 kazanmıştı
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