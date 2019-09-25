25 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

"Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız"

Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.09.2019

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, ile yarın 'te oynayacakları maçında en iyi oyunlarını sergileyeceklerini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulunan tecrübeli başantrenör, sezon başlangıçlarının her zaman zorlu olduğunu belirtti.

Obradovic, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Birçok farklı nedenden dolayı tüm takımı bir araya getiremediğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu nedenle önümüzde çok çalışmamız gereken bir süreç var. Elbette 'nda elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız. Nasıl oynamamız gerektiğini ve kazanmak için gerekli olan detayları anlamamız gerekiyor."

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan ile 'nı kazanan Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek.

'teki Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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