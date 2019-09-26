26 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

10 bin bilet başvurusu

10 bin bilet başvurusu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.09.2019

Derbide sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan 2 bin 481 bilete 4 katından fazla talep geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi biletlerini adeta kapıştı... Yönetim, Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan 2 bin 481 bilet için kulübe 10 bin talep ulaştığını açıkladı. Bu rakam kontenjanın 4 katından daha fazla. için ayrılan misafir takım tribünü biletlerinin fiyatı 200 TL olarak açıklanmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar cumartesi günü Ülker Stadı'nın önünden polis kontrolünde otobüslerle Seyrantepe'ye gidecek.
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